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        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi"

        Türk Kızılay Sur Şubesi, kadın ve gençleri tohum, bitki ve toprakla buluşturup sebze fidesi üretimini teşvik etmek amacıyla "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi"ni hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:51
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        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi"
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        Türk Kızılay Sur Şubesi, kadın ve gençleri tohum, bitki ve toprakla buluşturup sebze fidesi üretimini teşvik etmek amacıyla "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi"ni hayata geçirdi.

        Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, proje ile kadın ve gençler başta olmak üzere halkın tarımsal üretim süreçlerine katılımını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Proje kapsamında yaklaşık 50 çiftçiye fide yetiştiriciliği, seracılık teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında teorik ve pratik eğitimler verileceğini ifade eden Sönmez, 150 kadın ve gence yönelik de uygulamalı fide yetiştiriciliği atölyeleri düzenleneceğini kaydetti.

        Eğitimlerin sonunda seralarda üretilen en az 10 bin fidenin bir kısmının çiftçilere ücretsiz dağıtılacağını bir kısmının ise geliri ihtiyaç sahipleri yararına kullanılmak amacıyla satışının yapılacağını aktaran Sönmez, bu sayede bölgedeki tarımsal üretim ve ekonomik kalkınmanın destekleneceğini belirtti.

        Sönmez, değişen iklim koşullarında dahi üretimin devam ettirilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Projemiz, sadece tarımsal üretimi artırmayı değil aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı da hedeflemektedir. Uzun vadede, bölgedeki tarım altyapısının güçlendirilmesi, yerel halkın gelir seviyesinin artırılması ve depremden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmanın hızlandırılması beklenmektedir. Proje, tarımın bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınma üzerindeki olumlu etkilerini artırarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olacaktır. Seramızda ilk sebze fidesi tohumu ekimini yaptık. Bundan sonraki süreçte düzenli ekimler yaparak bunların bakım ile takibi yapılacak. Projemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Gençlerin telefon ve bilgisayar başında topraktan, tarımdan ve üretimden uzak yetiştiğini, hazırladıkları bu proje ile toprağı, tarımı ve üretimi sevdirmeyi hedeflediklerini aktaran Sönmez, projeye destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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