Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 20:35 Güncelleme: 04.04.2025 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, motosiklette bulunan A.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi, E.D. ise yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı E.D, ambulansla Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed Başkanından kritik açıklamalar
        Fed Başkanından kritik açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Trump: Çin paniğe kapıldı
        Trump: Çin paniğe kapıldı
        Sokakta önlerini kesti: 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta önlerini kesti: 2 ölü, 1 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Rusya açıklamaları
        ABD'den Rusya açıklamaları
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!

        Benzer Haberler

        Pınar'ın otomobilde silahla ölümünde eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis ce...
        Pınar'ın otomobilde silahla ölümünde eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis ce...
        Yolcusu rahatsızlanınca acil iniş yapıp, arızalanan İngiliz uçağı yeniden h...
        Yolcusu rahatsızlanınca acil iniş yapıp, arızalanan İngiliz uçağı yeniden h...
        Yolcusu rahatsızlanıca acil iniş yapıp, arızalanan İngiliz uçağı yeniden ha...
        Yolcusu rahatsızlanıca acil iniş yapıp, arızalanan İngiliz uçağı yeniden ha...
        İngiltere'den Hindistan'a giderken rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a ac...
        İngiltere'den Hindistan'a giderken rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a ac...
        Düğün konvoyundaki kazada yara almadan kurtuldu, şükür namazı kıldı
        Düğün konvoyundaki kazada yara almadan kurtuldu, şükür namazı kıldı
        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor