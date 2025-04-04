Diyarbakır'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, motosiklette bulunan A.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi, E.D. ise yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.D, ambulansla Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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