Amed Sportif Faaliyetler-Iğdır FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile sahasında 0-0 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin,"Oyuncu arkadaşlarımı canıgönülden tebrik ediyorum. Çok üstün bir oyun oynadılar ama sadece sonuca yansıtamadık." dedi.

Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya çok iyi başladıklarını ancak gol bulamadıklarını söyledi.

Alagöz Holding Iğdır FK ekibinin çok iyi olduğunu, yaklaşık 18 oyuncusunun Süper Lig kadrosunda bulunduğunu belirten Çetin, fiziksel olarak bazı bölgelerde kendilerinden üstün olmalarına rağmen pas oyunuyla o özelliklerini ellerinden aldıklarını ifade etti.

Oyunu ikinci yarı ele aldıklarını, rakibin kendilerini sadece savunmaya çalıştığını anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Genel olarak bakacak olursak inanılmaz bir performans, pozisyonlar var ancak maalesef bu topu içeri sokamıyoruz. Bu da bize ağır yaralar veriyor. Tabii ki bir puan da önemli ama içeride olduğu için üzülüyoruz. Yenilmeyeceğiz, maksimum puanları toplayacağız. İnşallah kendimizi play-off hattına atacağız. Iğdır ekibi iyi bir kadroya, kaliteli oyunculara sahip. Fark yaratacak oyuncuları var ama bugün oynadığımız oyunla onlara çok fazla savunma yapmadık, oyunla durdurduk. Oyuncu arkadaşlarımı canıgönülden tebrik ediyorum. Çok üstün bir oyun oynadılar ama sadece sonuca yansıtamadık. Son 6 maçımız kaldı, zor rakiplere karşı oynayacağız ama İnşallah bu 6 maçta da istediğimiz hedefe ulaşırız."