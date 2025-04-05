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        Karabük'teki kazada ölen aynı aileden 4 kişinin cenazesi Diyarbakır'da yan yana defnedildi

        Karabük'teki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, Diyarbakır'da son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:51
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        Karabük'teki kazada ölen aynı aileden 4 kişinin cenazesi Diyarbakır'da yan yana defnedildi
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        Karabük'teki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, Diyarbakır'da son yolculuklarına uğurlandı.

        Karabük'te 3 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Aziz (53), Esra (44), Kübra (35) ve Berfin Uluışık'ın (24) cenazesi yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Diyarbakır'a getirildi.

        Aynı aileden 4 kişinin cenazesi, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından merkez Yenişehir ilçesindeki Mardinkapı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır ile Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobil, 3 Nisan'da Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpışmış, otomobildeki Esra, Berfin ve Kübra Uluışık kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

        Ağır yaralanan Aziz Uluışık ile Feride Uluışık (65), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Aziz Uluışık hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Ailenin, yakınlarını görmek için İstanbul'dan Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldiği, Aziz ile Feride Uluışık'ın karı koca, Esra, Kübra ve Berfin Uluışık'ın ise çiftin çocukları olduğu öğrenilmişti.

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