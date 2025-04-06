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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:35 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:55
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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
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        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2043'üncü gününde devam ediyor.

        Ağrı'dan gelerek kızı Hayal'e kavuşmak için eylem yapan anne Süheyla Demir, yaklaşık 6 yıldır çadırda evlatlarını beklediklerini söyledi.

        Eylemlerinde kararlı olduklarını dile getiren Demir, "Evlatlarımızı almadan buradan gitmiyoruz. İlk günden beri bu kararlılıkla bekliyoruz. 11 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum. Ciğerimiz yanıyor." dedi.

        Demir, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

        Baba Nurettin Ödümlü de oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü belirtti.

        Ödümlü, "6 yıldır buradayız, gerekirse 20 yıl da burada kalırız. Çocuklarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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