Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Ödümlü, "6 yıldır buradayız, gerekirse 20 yıl da burada kalırız. Çocuklarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Eylemlerinde kararlı olduklarını dile getiren Demir, "Evlatlarımızı almadan buradan gitmiyoruz. İlk günden beri bu kararlılıkla bekliyoruz. 11 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum. Ciğerimiz yanıyor." dedi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2043'üncü gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.