Diyarbakır'da turizmciler ve esnaf çifte bayram yaptı

AYDIN ARİK - Diyarbakır'da 9 günlük tatilde ziyaretçi yoğunluğu turizmcilere ve esnafa çifte bayram yaşattı.

Diyarbakır, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Meryem Ana Kilisesi, Zerzevan Kalesi gibi çok sayıda tarihi yer ve tescilli ürünleriyle turist çekiyor.

İlkbaharın gelişiyle yerli ve yabancı turist sayısının her geçen gün arttığı Diyarbakır'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde özellikle tarihi Sur ilçesi adeta yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Ziyaretçi yoğunluğu turizmcilerin ve esnafın bayram sevincini ikiye katladı.

- "Son dönemlerin en yoğun tatilini geçirdik diyebiliriz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, AA muhabirine, Diyarbakır'da bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Diyarbakır'da otellerdeki doluluk oranının yaklaşık yüzde 80 olduğunu ifade eden Baturay, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin 9 güne çıkması esnafımız, otelcilerimiz, seyahat acentelerimizin çifte bayram yaşamasını sağladı. Gelen misafirler, bölgeden çok memnun. Bayramın ilk günlerinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e yaklaştı. Turizmcilerin beklentilerinin çok üstünde bir doluluğa ulaştık. Bayram dönemi için beklentilerimizin üzerinde bir yoğunluk oluştu. Zaten daha fazlasını şehrin kaldırması söz konusu değil. Bu yoğunluktan dolayı herkes çok mutlu. Eskiden 5-6 saat olan Diyarbakır gezisi, şu an 25-30 saate, bazen 2 günlük konaklamaya çıkmış durumda. Son dönemlerin en yoğun tatilini geçirdik diyebiliriz. Bu yoğunluk her geçen gün daha da artıyor."

Tarihi Sur ilçesinde yöresel ve hediyelik ürünler satan Ömer Yazıcı da yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi.

Ramazan Bayramı tatilinde çok güzel satışlar yaptıklarını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bayram yoğunluğu esnaf açısından çok iyi geçti. Diyarbakır'a gelen turistlerin yöresel ürünlere yoğun bir talebi vardı. Esnaf olarak memnunuz ve beklentilerimizi çok şükür karşıladı. Turistler, şalvar, şal, otantik çantalara çok ilgi gösterdi. Taleplere yetişmekte zorlandık. Gelenler de memnun kaldı, biz de memnun kaldık."