Diyarbakır'da "Koyun Keçi ve Manda Çalıştayı" düzenlendi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi tarafından "Diyarbakır, Ağrı, Hakkari ve Muş Hayvancılığında Koyun Keçi ve Manda Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Veterinerlik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, Diyarbakır'ın koyun, keçi ve manda varlığı açısında Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Koyun, keçi ve manda varlığının artmasında ve yetiştiricilerin ihtisaslaşmasında Dicle Üniversitesi'nin katkısının büyük olduğunu aktaran Yayla, ayrıca öğrenciler açısından da büyük bir şans olduğunu kaydetti.

Daha sonra Veteriner Fakültesi Zooteknik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tahir Bayrıl, Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ferit Özmen ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTEM) veteriner hekimleri yürüttükleri çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Sunumların ardından çalıştaya katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Şen, Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Diyarbakır Damızlık İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdullah Çetinkaya ve Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz da öğrencilerden ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.