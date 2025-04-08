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        Bismil'de 3 ayda gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanan 30 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında yakalanan 30 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:41
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        Bismil'de 3 ayda gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanan 30 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında yakalanan 30 şüpheli tutuklandı.

        Bismil Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yılın ilk üç ayında suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında değerlendirilen 35 silah ele geçirildi.

        Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 80 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Okul çevreleri ve parklar gibi farklı noktalarda yapılan denetim ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 83 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan 30 şüpheli emniyetteki işlemlerinin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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