Diyarbakır'da "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" dolayısıyla müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Serdal Demir, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Devlet Korosu Konser Salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "2025 Aile Yılı" çalışmaları kapsamında 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Demir, "Dom ve Romanlar topluluğu ülkemizin ve dünyamızın kültürel mozaiğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Yaşam enerjileri, sanatları ve müzikleriyle toplumumuza önemli katkılar sunmaktadır. Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bu zenginliği yaşatmak, desteklemek, Dom ve Roman vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam katılımını sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz. " ifadelerini kullandı.

Domlar ve Romanlar Gençlik Spor Kulübü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yalçın da Domların ve Romanların renkli kişilikleri, enerjileri ve eğlenceli davranışlarıyla bulundukları her yere renklilik kattığını anlattı.