Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla "Narko Hançer" uygulaması yapıldı

        Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla "Narko Hançer" uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:54 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla "Narko Hançer" uygulaması yapıldı
        ABONE OL

        Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla "Narko Hançer" uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu tacirlerine ve gruplarına, sokaklarda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucu bağımlılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Geçimini uyuşturucu satışı gibi yasa dışı faaliyetlerle sağlayan gruplar ile çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinin kesiştiği Feritköşk Mahallesi'nde başta metruk yapılar olmak üzere, binaların çatı katları ile ara sokaklarda yaklaşık 300 polisten oluşan 25 ekip ile "Narko Hançer" adı ile uygulama yapıldı.

        8 uygulama noktası ile mahalle giriş ve çıkışlara kapatılarak, durdurulan araçlarda dedektör köpekler ve alanında uzman personel ile arama yapıldı.

        Aramalarda 3,5 kilogram esrar, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 175 kök Hint keneviri ele geçirildi, bazı suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        Uygulamada ayrıca 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Sağanak, kar ve toz taşınımı
        Sağanak, kar ve toz taşınımı
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Netanyahu ABD-İran müzakerelerini basın karşısında öğrendi
        Netanyahu ABD-İran müzakerelerini basın karşısında öğrendi
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönü...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönü...
        Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı
        10 yaşındaki Ahmet, köpek saldırısında yaralandı
        10 yaşındaki Ahmet, köpek saldırısında yaralandı
        Diyarbakır'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastaned...
        Diyarbakır'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastaned...
        Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre illerde kuvvetli rüzgar uyarısı
        Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre illerde kuvvetli rüzgar uyarısı
        Tekmeyle park halindeki otomobilin dikiz aynasını kırdı
        Tekmeyle park halindeki otomobilin dikiz aynasını kırdı