Vali Zorluoğlu'ndan "Kral Yolu" rotası kapsamındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda ilk yürüyüş

"Dicle Nehri'nin büyüleyici akışı, tarihe tanıklık eden kaya mağaraları, kilise kalıntıları ve bölgenin zengin canlı ekosisteminin bulunduğu tarihi rota üzerinde karavan park alanları, doğa yürüyüşü, bisiklet ve kamp alanları da oluşturularak kültürel mirasımızla buluşacak."

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Zorluoğlu, beraberindekilerle "Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" kapsamında belirlenen Eğil Yatır Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

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