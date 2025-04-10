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        Vali Zorluoğlu'ndan "Kral Yolu" rotası kapsamındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda ilk yürüyüş

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Kral Yolu" rotası kapsamındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda ilk yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:46
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        Vali Zorluoğlu'ndan "Kral Yolu" rotası kapsamındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda ilk yürüyüş
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Kral Yolu" rotası kapsamındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda ilk yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Zorluoğlu, beraberindekilerle "Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" kapsamında belirlenen Eğil Yatır Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

        Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Dicle Nehri'nin büyüleyici akışı, tarihe tanıklık eden kaya mağaraları, kilise kalıntıları ve bölgenin zengin canlı ekosisteminin bulunduğu tarihi rota üzerinde karavan park alanları, doğa yürüyüşü, bisiklet ve kamp alanları da oluşturularak kültürel mirasımızla buluşacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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