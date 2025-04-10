Diyarbakır'da "Kral Yolu" rotasındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda ilk saha etkinliği yapıldı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Kral Yolu" rotasındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda düzenlenen ilk saha etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle geçen yıl hayata geçirilen "Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" kapsamında, tarihi güzergahın kent sınırlarında kalan yaklaşık 351 kilometrelik kısmının turizme kazandırılacağı belirtildi.

Rota çalışmalarının, 8 kişilik uzman ekip tarafından yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, Kral Yolu'nun Çınar, Çermik, Eğil, Ergani, Çüngüş, Dicle ve merkez ilçelerden geçen rotasının belirlendiği, ayrıca doğa ve bisiklet sürüşü, kamp alanları ve karavan park yerleri gibi alternatif turizm noktalarının tanımlandığı bildirildi.

Pers İmparatorluğu döneminde sistematik hale gelen ve Lidya'dan başlayarak Mezopotamya'ya, oradan İran içlerine uzanan Kral Yolu'nun, tarih boyunca Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ile İslam medeniyetlerinin buluşma ve geçiş noktası olarak Diyarbakır'a büyük önem atfettiği belirtilen açıklamada, Zerzevan Kalesi, Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Ulu Cami ve Ongözlü Köprü gibi yapıların bu zengin tarihin izlerini taşıdığı vurgulandı.