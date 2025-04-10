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        Diyarbakır'da "Kral Yolu" rotasındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda ilk saha etkinliği yapıldı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Kral Yolu" rotasındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda düzenlenen ilk saha etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 14:16 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:29
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        Diyarbakır'da "Kral Yolu" rotasındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda ilk saha etkinliği yapıldı
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Kral Yolu" rotasındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda düzenlenen ilk saha etkinliğine katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle geçen yıl hayata geçirilen "Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" kapsamında, tarihi güzergahın kent sınırlarında kalan yaklaşık 351 kilometrelik kısmının turizme kazandırılacağı belirtildi.

        Rota çalışmalarının, 8 kişilik uzman ekip tarafından yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, Kral Yolu'nun Çınar, Çermik, Eğil, Ergani, Çüngüş, Dicle ve merkez ilçelerden geçen rotasının belirlendiği, ayrıca doğa ve bisiklet sürüşü, kamp alanları ve karavan park yerleri gibi alternatif turizm noktalarının tanımlandığı bildirildi.

        Pers İmparatorluğu döneminde sistematik hale gelen ve Lidya'dan başlayarak Mezopotamya'ya, oradan İran içlerine uzanan Kral Yolu'nun, tarih boyunca Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ile İslam medeniyetlerinin buluşma ve geçiş noktası olarak Diyarbakır'a büyük önem atfettiği belirtilen açıklamada, Zerzevan Kalesi, Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Ulu Cami ve Ongözlü Köprü gibi yapıların bu zengin tarihin izlerini taşıdığı vurgulandı.

        Açıklamada, Kral Yolu üzerindeki bu özel konumunun Diyarbakır'ı kültürel mirasın yanı sıra tarih ve inanç turizmleri açısından merkez şehir haline getirme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

        Açıklamada, projenin, ilin marka değerini artırmayı, kırsal alanları turizme entegre etmeyi ve ziyaretçi sayısını artırarak yerel kalkınmaya katkı sunmayı hedeflediği bildirildi.

        Projede ilk saha etkinliğinin Vali Murat Zorluoğlu öncülüğünde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Zorluoğlu'nun, projenin ilk etabı Eğil Yatır Kanyonu'ndaki yürüyüşe katılarak, Kral Yolu'nun tarihi ve kültürel önemine dikkati çektiği kaydedildi.

        Yürüyüşte bölgenin doğal güzellikleri ve tarihi yapılarının keşfedildiği ifade edilen açıklamada, etkinliğe Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Dicle Kaymakamı ve Eğil Kaymakam Vekili Kadir Yurdagül, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İlami Çakmak, Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler ile TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay'ın da katıldığı belirtildi.

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