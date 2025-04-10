Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü Diyarbakır ve çevre illerde kutlandı

Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Mardin ve Elazığ'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta gerçekleştirilen tören, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Törende, saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaya, törenin ardından beraberindekilerle Vali Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

- Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

- Batman

Batman'da Valilik bahçesindeki törende, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaba, Türk Polis Teşkilatının 180 yıldır millete hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Kanunlarla bize verilen görevlerimizi ifa ederken, anayasa ve kanunların koyduğu kurallardan, insan haklarına riayetten asla ayrılmadan milletimizin huzur ve güveni için hak ve özgürlüklerin teminatı olmaya devam edeceğiz." dedi. Törenin ardından Kaba, beraberindekilerle Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti. - Şırnak Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici'nin Atatürk büstüne çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Büyükleblebici, yaptığı konuşmada, kentin huzur ve emniyetinden sorumlu birimler olarak bugüne kadar büyük fedakarlıklar gösterdiklerini, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Törenin ardından Büyükleblebici, beraberindekilerle Vali Birol Ekici'ye makamında ziyarette bulundu.

- Mardin Mardin'de Hükümet Konağı önündeki törende, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Vali Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Buğday ve beraberindeki heyeti kabul etti. Garnizon Komutanlığı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde devam eden törende, özel harekat polisleri saygı atışı yaptı, İl Müftü Yardımcısı Ali Üney şehitler için dua okudu. Emniyet Müdürü Buğday, güvenlik güçleri ve şehit yakınları ile şehitlerin kabrine karanfil bıraktı. Buğday, daha sonra, şehit polis memuru Vedat Kaya'nın annesi ve babasının katılımıyla şehidin mezarını ziyaret etti, dua okudu. - Elazığ Elazığ'da Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.