Diyarbakır'da "Dijitalleşme Çağında Türkiye ve Dünya: Haberleşme ve Siber Güvenlik" konferansı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından "Dijitalleşme Çağında Türkiye ve Dünya: Haberleşme ve Siber Güvenlik" konferansı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi öncülüğünde 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi ve Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan konuşmacı olarak katıldı.

Arslan, dünyada ve Türkiye'de bilgi ve haberleşme teknolojilerinin geldiği noktayı değerlendirdi.

6G mobil haberleşme ağları, siber güvenlik ve yapay zeka teknolojilerinin gelecekteki rolüne ilişkin bilgi veren Arslan, dijitalleşmenin bireyler ve kurumlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti.