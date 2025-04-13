Diyarbakır'da konteynerin altına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Kedi yavrusu, annesi ve diğer yavruların bulunduğu yere bırakıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Sur ilçesine bağlı Fetih Mahallesi'nde bir kedi yavrusunun konteynerin altında sıkıştığı ihbarı üzerine İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

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