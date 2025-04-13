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        Diyarbakır'da konteynerin altına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Diyarbakır'da konteynerin altına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:50
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        Diyarbakır'da konteynerin altına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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        Diyarbakır'da konteynerin altına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Sur ilçesine bağlı Fetih Mahallesi'nde bir kedi yavrusunun konteynerin altında sıkıştığı ihbarı üzerine İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla kedi yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Kedi yavrusu, annesi ve diğer yavruların bulunduğu yere bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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