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        Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:59 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:59
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        Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

        B.K, adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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