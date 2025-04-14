Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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