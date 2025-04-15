Trafodan kablo çaldığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Dicle Elektrik, trafodan bakır kablo çaldığı gerekçesiyle yargılanan sanığa toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası verildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun regülasyonları çerçevesinde hizmet veren Dicle Elektrik'in hizmet bölgesinde yer alan Şanlıurfa'da 3 bin 823 iş yerine ev sahipliği yapan Evren Sanayi Sitesi ile Akabe TOKİ konutlarına enerji sağlayan trafo binasına yönelik 2 Ekim 2024'te gerçekleşen hırsızlık girişiminin ağır cezayla sonuçlandığı belirtildi.

Trafo binasına kapıyı levye ile kırarak giren ve yaklaşık 1 milyon liralık bakır kablo çalan 23 yaşındaki M.F. hakkında mahkemenin, "Kamu malına zarar vermek" suçundan 2 yıl 1 ay, "Nitelikli hırsızlık" suçundan ise 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, sanık M.F. bakır kabloları sökerek elektrik sistemine ciddi zarar vermişti. Bu müdahale, Evren Sanayi Sitesindeki 3 bin 823 iş yerinin üretim faaliyetlerini durma noktasına getirirken Akabe TOKİ'deki 5 bin 177 abonenin de uzun süre elektriksiz kalmasına neden olmuştu."