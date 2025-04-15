Diyarbakır'da Turizm Haftası açılış programı düzenlendi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Diyarbakır, ülkemizin turizmde parlayan yıldızı olmaya aday bir şehirdir. Bugün ülkemizin büyük bölümünde batıda, kuzeyde insanların aklında bir doğu turu yapma düşüncesi var." dedi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda Turizm Haftası açılış programı gerçekleştirildi.

Vali Zorluoğlu, programda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın gerçek bir turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Kentin 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını, önemli bir turizm merkezi haline geldiğini ve sürekli ziyaretçi sayısının arttığını bildiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Meraklısına binlerce yıllık tarihi, kültürel mirası, doğal güzellikleri ve eşsiz coğrafyasıyla, inananlara da gizemli mabetleri ile birçok güzelliği birlikte sunuyor. Tarihin ilk çağlarından günümüze kadar önemini hiç kaybetmeden bugüne kadar gelebilmiş insanlığın ortak birikimine eşsiz katkılar sağlamıştır. Diyarbakır bilinen tarihi 12 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan, 33 ayrı medeniyete ve birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Diyarbakır'daki tarihi yapılar şehri adeta tescilli medeniyetler şehri haline getirmiştir. Bu tarihi ve kültürel mirasın yanında Diyarbakır'ın gastronomisi de gerçekten göz kamaştırmaktadır. Tahıl, sebze ve meyveden taze otlara uzanan bereketini hayvancılığın getirdiği et ve süt ürünleri çeşitliliği ile birleştiren Diyarbakır, tarihi boyunca mutfağı oldukça zengin bir şehir olmuştur."

Kentte turizmin çok daha ileri seviyelere geleceğini dile getiren Zorluoğlu, yatırımcıları bu nedenle Diyarbakır'a davet etmek istediğini belirtti. Vali Zorluoğlu, şöyle devam etti: "Diyarbakır, ülkemizin turizmde parlayan yıldızı olmaya aday bir şehirdir. Bugün ülkemizin büyük bölümünde batıda, kuzeyde insanların aklında bir doğu turu yapma düşüncesi var. Maalesef burada son 40 yıldır yaşanan bazı güvenlik problemleri, terör sorunları nedeniyle bu arzularını insanların ertelemelerine sebep oldu. Ancak şimdi çok şükür son derece güvenli ve huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. Şehrimize çok daha fazla insan çok rahatlıkla hiçbir risk taşımadan gelebiliyor. Sadece 9 günlük bayram tatilinde 200 binden fazla insan şehrimizi ziyaret etti ve bu yoğunluk halen devam ediyor. Turizm şehri olma yolunda ilerliyoruz. Ama bu her şeyimiz tamam anlamına gelmiyor. Elbette daha yapmamız gereken çok şey, almamız gereken büyük mesafeler var. Turizm altyapısı denince akla konaklama tesisleri, kaliteli oteller geliyor. Diyarbakır'da turizm önümüzdeki yılların en önemli sektörüdür ve Diyarbakır'da turizm mutlaka çok daha ileri seviyelere gelecek."