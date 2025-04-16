Diyarbakır'da kalp hastası çocuklar için "ağız diş sağlığı timi" oluşturuldu

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da kalp hastalığı bulunan çocukların ameliyat öncesi diş tedavilerinin yapılması için "ağız diş sağlığı timi" oluşturuldu.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasındaki Çocuk Kalp Merkezi'nde kalp hastası çocuklarda ağız ve diş sağlığı sorunları nedeniyle oluşabilecek enfeksiyonu önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda aralarında çocuk kardiyoloğu, diş hekimi ve anestezi uzmanının da bulunduğu 9 kişiden oluşan tim, kalp hastası çocukların önce ağız ve diş tedavilerini yapıyor.

Çocuklar diş tedavilerinin tamamlanmasının ardından ameliyata alınıyor.

- "Diş sorunları ölümcül hastalıklara neden olabiliyor"

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi kurucusu ve Çocuk Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Bedri Aldudak, AA muhabirine, 2 yaş üzeri hastaların yapılacak işlemin niteliğine göre ayakta veya klinikte yatırılarak ağız ve diş tedavilerinin yapıldığını, daha sonra kalp ameliyatlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu uygulama sayesinde aynı birimde herhangi bir maddi sıkıntıya girmeden çocuklarının hem ağız ve diş hem de kalp hastalığı tedavisinin yapıldığını ifade eden Aldudak, "Kalp hastası çocuklarda diş sorunları ölümcül hastalıklara neden olabiliyor. Kalbin iç kısmında zarda bir enfeksiyon tablosu oluşuyor ve bu yüksek olabiliyor. Bunu engellemek, bu çocuklarımızın başarılı bir kalp hizmeti almasını garanti edebilmek adına diş sorunlarını çözmeye karar verdik. Bu çocukların aileleri daha çok kalp sorunlarına odaklanıyor. Ancak bu çocukların diş sorunları kendi yaşıtlarına göre daha fazla oluyor. Bu çocuklardaki diş sorunları yaşıtlarına göre kalp hastası oldukları için daha büyük bir risk oluşturuyor." dedi.

- "Güvenli bir tedavi sağlayabilmek adına böyle bir ekip oluşturduk"

Kalp hastası çocuklara doktorların da temkinli yaklaştığını belirten Aldudak, şunları söyledi:

"İlk kez Türkiye'de, hastanemizde ağız diş sağlığı timi oluşturduk. Timde, 5 çocuk uzman kardiyolog, 2 diş hekimi ve 2 pediatrik kardiyak anestezi uzmanı var. Birlikte başarılı bir şekilde bütün sorunları kliniğimizde çözüyoruz. Hastaların tek merkezde bütün işlemlerini yapıyoruz. Hastaların mağduriyet yaşamamaları adına bütün hizmetleri bir noktada birleştirdik. Bu çocuklarda ağız hijyeni alışkanlığını geliştirmemiz, mevcut olan enfeksiyonlarını yok etmemiz gerekiyordu. Hastalarımızın diş sorunlarını çözmediğimiz sürece bu hastalara yapılacak olan cerrahi işlemler büyük bir risk oluşturacak. Bu hastalara güvenli bir tedavi sağlayabilmek adına böyle bir ekip oluşturduk."