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        Diyarbakır'da kalp hastası çocuklar için "ağız diş sağlığı timi" oluşturuldu

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da kalp hastalığı bulunan çocukların ameliyat öncesi diş tedavilerinin yapılması için "ağız diş sağlığı timi" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:22
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        Diyarbakır'da kalp hastası çocuklar için "ağız diş sağlığı timi" oluşturuldu
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        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da kalp hastalığı bulunan çocukların ameliyat öncesi diş tedavilerinin yapılması için "ağız diş sağlığı timi" oluşturuldu.

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasındaki Çocuk Kalp Merkezi'nde kalp hastası çocuklarda ağız ve diş sağlığı sorunları nedeniyle oluşabilecek enfeksiyonu önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda aralarında çocuk kardiyoloğu, diş hekimi ve anestezi uzmanının da bulunduğu 9 kişiden oluşan tim, kalp hastası çocukların önce ağız ve diş tedavilerini yapıyor.

        Çocuklar diş tedavilerinin tamamlanmasının ardından ameliyata alınıyor.

        - "Diş sorunları ölümcül hastalıklara neden olabiliyor"

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi kurucusu ve Çocuk Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Bedri Aldudak, AA muhabirine, 2 yaş üzeri hastaların yapılacak işlemin niteliğine göre ayakta veya klinikte yatırılarak ağız ve diş tedavilerinin yapıldığını, daha sonra kalp ameliyatlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

        Bu uygulama sayesinde aynı birimde herhangi bir maddi sıkıntıya girmeden çocuklarının hem ağız ve diş hem de kalp hastalığı tedavisinin yapıldığını ifade eden Aldudak, "Kalp hastası çocuklarda diş sorunları ölümcül hastalıklara neden olabiliyor. Kalbin iç kısmında zarda bir enfeksiyon tablosu oluşuyor ve bu yüksek olabiliyor. Bunu engellemek, bu çocuklarımızın başarılı bir kalp hizmeti almasını garanti edebilmek adına diş sorunlarını çözmeye karar verdik. Bu çocukların aileleri daha çok kalp sorunlarına odaklanıyor. Ancak bu çocukların diş sorunları kendi yaşıtlarına göre daha fazla oluyor. Bu çocuklardaki diş sorunları yaşıtlarına göre kalp hastası oldukları için daha büyük bir risk oluşturuyor." dedi.

        - "Güvenli bir tedavi sağlayabilmek adına böyle bir ekip oluşturduk"

        Kalp hastası çocuklara doktorların da temkinli yaklaştığını belirten Aldudak, şunları söyledi:

        "İlk kez Türkiye'de, hastanemizde ağız diş sağlığı timi oluşturduk. Timde, 5 çocuk uzman kardiyolog, 2 diş hekimi ve 2 pediatrik kardiyak anestezi uzmanı var. Birlikte başarılı bir şekilde bütün sorunları kliniğimizde çözüyoruz. Hastaların tek merkezde bütün işlemlerini yapıyoruz. Hastaların mağduriyet yaşamamaları adına bütün hizmetleri bir noktada birleştirdik. Bu çocuklarda ağız hijyeni alışkanlığını geliştirmemiz, mevcut olan enfeksiyonlarını yok etmemiz gerekiyordu. Hastalarımızın diş sorunlarını çözmediğimiz sürece bu hastalara yapılacak olan cerrahi işlemler büyük bir risk oluşturacak. Bu hastalara güvenli bir tedavi sağlayabilmek adına böyle bir ekip oluşturduk."

        - "Anestezi altında bu çocukların diş tedavilerini yapıyoruz"

        Timde yer alan diş hekimi Hamza Koca, merkezde diş sağlığı ile ilgili bütün problemlerini giderdikten sonra çocukların kalp ameliyatına alındığını ifade ederek, bu hastaların diş tedavileri yapılmadan doğrudan ameliyata alınmasının hayati risk teşkil edeceğini belirtti.

        Koca, "Oluşturulan ekip sayesinde kalp ameliyatı yapmadan önce genel ameliyathanede anestezi altında bu çocukların diş tedavilerini yapıyoruz. Bu tedavi esnasında yanımızda kardiyoloji hocalarımız, anestezi ekibimiz var. Çekilmesi gereken dişi varsa dişini çekiyoruz, dolgusu yapılması gerekiyorsa dolgusunu yapıyoruz. Ameliyat öncesi enfeksiyonu ortadan kaldırdıktan sonra doktor arkadaşlarımız kalp ameliyatlarını yapabiliyor. Böyle bir ekip Türkiye'de ilk. Ekip sayesinde bu çocuklar sağlıklarına kavuşuyor." diye konuştu.

        Diş hekimi Hilal Özdemir ise ekipteki arkadaşlarıyla 2 yaş üstü çocuk hastaların kalp ve diş tedavilerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Özdemir, "Bu çocukların hastalıkları ciddi. Bu işlemleri burada yapmamız daha kolay ve vatandaşlar açısından da daha faydalı oldu." dedi.

        - "Allah'a şükür oğlumun ameliyatı başarıyla geçti"

        Şanlıurfa'dan gelen baba Ahmet Demir ise doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan 4 yaşındaki oğlu Yusuf'un tedavisi için Diyarbakır'a geldiklerini belirtti.

        Demir, hastanede doktorların aynı yerde çocuğunun hem diş tedavisini yaptığını hem de ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiğini anlatarak, "Oğlum, kalp ameliyatı olacaktı. Dişlerinde çürük vardı. Doktorlar, 'Çürüklerden dolayı hastamız enfeksiyon kapar. Enfeksiyon olmaması için dişlerinin tedavi edilmesi gerekiyor.' dediler. Hem diş doktoru hem de kalp doktoru ameliyata girdi. Allah'a şükür oğlumun ameliyatı başarıyla geçti." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
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