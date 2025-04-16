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        Diyarbakır'da ebelik eğitim programı düzenlendi

        Diyarbakır'da "Ebe Eğitimlerinin Güçlendirilmesi Eğitimi"nin ilki gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:20 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:20
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        Diyarbakır'da ebelik eğitim programı düzenlendi
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        Diyarbakır'da "Ebe Eğitimlerinin Güçlendirilmesi Eğitimi"nin ilki gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda, Sağlık Bakanlığının "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla hayata geçirdiği Normal Doğum Eylem Planı kapsamında kentteki kamu hastanelerinde görev yapan 30 ebenin katılımıyla eğitim programı yapıldı.

        Kentteki kamu hastanelerinin doğum ünitelerinde çalışan ebelerin mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefleyen programla, normal doğum süreçlerinde kalite ve güvenliğin artırılmasına katkı sunulması amaçlanıyor.

        "Ebelik mesleğinin önemi ve etik değerleri", "gebelik takibi ve doğuma hazırlık", "normal doğum süreci ve doğumda destekleyici bakım", "lohusalık dönemi takibi ve yeni doğan bakımı" konularında güncel bilgilerin verildiği teorik eğitimlerin ardından ebelerin pratik becerilerinin güçlendirmesi hedefleniyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Recep Gökçe, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ethem Bahri Anlı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı uzmanları ve hastane yöneticileri tarafından eğitimlerini tamamlayan ebelere katılım belgesi verildi.

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