Diyarbakır'da "Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç Töreni" düzenlendi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla "Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç Töreni" düzenlendi.

Temaslarda bulunmak için kente gelen Bakan Yumaklı, Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Bakan Yumaklı, daha sonra Silvan ilçesinde düzenlenen "Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç Töreni"ne katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılımıyla Silvan Sulama Tüneli'nin kazı başlangıcı, butonlara basılarak yapıldı.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, törendeki konuşmasında, Silvan Barajı'nın çiftçilerin kaderini değiştirecek bir proje olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da son yirmi yılda pamuk, mısır ve benzeri endüstri bitkilerinin üretildiğini anlatan Eker, kentin bu alanda Türkiye'nin sayılı üretime sahip illeri arasında bulunduğunu, bunu sulamalara borçlu olduklarını kaydetti.

Silvan Barajı rüyasının 1970'li yıllarda görüldüğünü ifade eden Eker, "Ama bu rüya olarak kaldı. 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Meydanı'nda Silvan Projesi'nin hayata geçeceğinin müjdesini verdi. 2012'de de temelini attık. Bugün de önemli bir aşamayla ilgili bir başlangıç var. Tünel bu projenin en önemli ayaklarından biridir." dedi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da barajın Diyarbakır için sıradan bir altyapı projesi olmadığını, tarımsal üretimi 2-3 kat artıracağını, istihdama ciddi katkılar yapacağını söyledi. Diyarbakır'ın çılgın projesi Silvan Barajı'nın şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Zorluoğlu, şöyle konuştu: "Bugün burada sadece bir tören gerçekleştirmiyoruz. Esasında hep birlikte tarihe not düşüyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, 'Türkiye Yüzyılı'nda milletimizin refahı, çiftçimizin umudu ve gençlerimizin geleceği adına çok büyük bir adım atıyoruz. Genç ve dinamik nüfusu, verimli tarım arazileri, güçlü sağlık, eğitim, ulaşım ve sanayi altyapısı ve geçmişinden bugüne taşıdığı eşsiz kültürel mirasıyla Diyarbakır, çok yakın bir gelecekte ülkemizin en müreffeh şehirlerinden biri haline gelecektir. Şüphesiz bunu gerçekleştirebilmenin en temel şartı da sağlanan huzur ve güven ortamına siz değerli hemşehrilerimin, Diyarbakırlı kardeşlerimin sonuna kadar sahip çıkmasıdır.

Bu şehir, sansasyonel olaylarla, kavgalarla, çekişmelerle artık vakit kaybetmeyecektir. Diyarbakır inşallah bundan sonra üretimde, istihdamda, ihracatta, eğitimde, sporda ve sanattaki başarılarıyla gündemde olmalıdır ve inşallah da olacaktır. İşte Silvan Barajı, Diyarbakır'ı bu hedeflerine yaklaştıracak vizyon projelerden biridir ve bana göre en önemlisidir. Böylesine büyük ve stratejik bir projenin hayata geçirilmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, DSİ Genel Müdürümüze ve onun şahsında DSİ teşkilatımıza, yüklenici firmalarımıza, emeği geçen mühendisinden, işçimize ve kıymetli halkımıza şükranlarımı sunuyorum." Batman Valisi Ekrem Canalp ise Silvan Projesi'nin Türkiye'nin örnek ve model bir projesi olduğunu dile getirerek, proje ile sadece Batman'ın şehir merkezinin değil aynı zamanda Hasankeyf'e kadar ilçelerin, beldelerin, köylerin ve mezraların içme suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

"Bu öylesine anlamlıdır ki sadece yıllık ulusal ekonomiye 300 milyon lirayı aşkın elektrik sarfiyatından da kurtarma projesidir. Türkiye'nin örnek projesinde emeği, katkısı, çabası, desteği bulunan herkesi buradan saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullanan Canalp, projenin sadece bir sulama değil aynı zamanda bir içme suyu projesi olduğunu anlattı. Canalp, projenin büyüklüğünü hakkında şu bilgileri verdi: "Edirne'de Meriç Nehri yaz döneminde ortalama 45 metreküp/saniye su taşır. Silvan Barajı'nın ucundan çıkacak olan bu tünel saniyede 213 metreküp su taşıyacak. Yani bunun anlamı bu tünelin ucundan 4,5 tane Meriç Nehri akacak şekilde suyu, bereketini Silvan Ovası'na ama aynı zamanda Batman'a taşıyacak." Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ise yeryüzüne düşen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek milletin hizmetine sunmak adına çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Balta, "Müdürlüğümüz dünyada ilk kez uygulanan yöntemlerle en büyük barajları, en uzun sulama kanallarını, kıtaları birbirine bağlayan içme suyu tünelleri ve boru hatlarıyla binlerce su yapısını inşa ederek aziz milletimizin hizmetine sunmuştur." diye konuştu.