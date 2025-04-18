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        Diyarbakır'da 2023-2024'de yakalanan yaklaşık 20 ton 766 kilogram esrar imha edildi

        Diyarbakır'da 2023-2024 yıllarında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 20 ton 766 kilo 679 gram esrar imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:23 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:23
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        Diyarbakır'da 2023-2024'de yakalanan yaklaşık 20 ton 766 kilogram esrar imha edildi
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        Diyarbakır'da 2023-2024 yıllarında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 20 ton 766 kilo 679 gram esrar imha edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2023-2024 yılları içerisinde icra edilen 226 narko-terör operasyonunda ele geçirilen 7 ton 692 kilo 512 gram toz esrar ve 13 ton 74 kilo 167 gram kubar esrardan oluşan toplam 20 ton 766 kilo 679 gram uyuşturucu ile ilgili müsadere kararı verildi.

        Esrar, Valilikçe oluşturulan heyet huzurunda İlçe Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi.

        Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin sürdüğünü belirtti.

        "Lice ilçemizden terörün etkisini kırdığımız gibi uyuşturucuyla mücadelemiz de aynı kararlılıkla devam etmekte." diyen Yenigün, bu konuya sadece güvenlik boyutu ile bakmadıklarını belirtti.

        Yenigün, şunları kaydetti:

        "Bu topyekün bir mücadele. Sadece güvenlik boyutuyla değil, eğitim, sosyokültürel durum ve ekonomik ayağı da olan bir mücadele ve seferberlik gerektiriyor. Bunun için de vatandaşlarımızdan, her kesimden bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Bu mücadelemizde asli bir unsur. Bizlerle destek ve iş birliği içerisinde olmaları çok önem arz etmekte.

        Sayın Valimizin liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede başta kahraman jandarma personelimize, güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Amacımız başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı uyuşturucu illetinden kurtarmak ve aynı zamanda bu kara para finansmanını kurutmaktır, engellemektir. Bu kararlı mücadele kapsamında yasa dışı kenevir ekim alanları ilçemizde istikrarlı şekilde azalmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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