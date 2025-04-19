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        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 18:23 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:23
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        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi'nde iki ailenin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 5 kişi açılan ateş sonucu, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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