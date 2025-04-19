Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi'nde iki ailenin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

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