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        Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Küçükali'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:19 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:19
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        Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Küçükali'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Küçükali, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

        23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan halkın "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle bağımsızlık mücadelesini taçlandırıp tarih sahnesinde hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini anlatan Küçükali, şunları kaydetti:

        "Bugün 23 Nisan ruhunu 'Türkiye Yüzyılı' hedefleriyle taçlandırıyor, güçlü bir gelecek için emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğinin ilan edildiği bu kutlu günü, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak armağan ederek tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir örnek ortaya koymuştur. 23 Nisan, yalnızca bir bayram değil aynı zamanda milletimizin evlatlarına duyduğu sonsuz güvenin bir nişanesidir. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, sizler, eğitimde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şekillenen yeni Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan, çağın ihtiyaçlarına cevap veren, değerleriyle güçlü bireyler olarak yetişiyorsunuz. Sevgiyle büyüyen kalpleriniz, bilgiyi hikmete dönüştüren zihinlerinizle geleceğin bilim insanları, sanatçıları, öğretmenleri ve liderleri olacaksınız. Sizlerin gözlerindeki ışık, yarınlarımızın umudu ve Türkiye'mizin en büyük güvencesidir. En büyük sorumluluğunuz sizlere miras bırakılan bu güzel vatanı, köklü kültürümüzü ve milli değerlerimizi korumak, yaşatmak ve daha da ileri taşımaktır. Bağımsızlığımızı, milli irademizi ve ortak ideallerimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin en büyük görevidir. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yetişen her bir birey, ülkemizin kalkınmasında ve yükselmesinde önemli birer yapı taşı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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