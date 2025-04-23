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        Diyarbakır'da hastanede tedavi gören çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:50 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:59
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        Diyarbakır'da hastanede tedavi gören çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik, enfeksiyon riski nedeniyle birebir ziyaretlerle gerçekleştirildi.

        Gönüllüler, çocukların odalarına girerek çeşitli etkinlikler yaptı. El işi çalışmaları, boyama aktiviteleri ve sohbetlerin ardından çocuklara balon, kitap, diş fırçası, kalem gibi hediyeler verildi.

        Çocuk Hematoloji Servisi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Kahraman Öncel, etkinliğin çocuklar için moral kaynağı olduğunu belirterek, "Bu özel günde çocuklarımız enfeksiyon riskleri nedeniyle toplu kutlamalara katılamıyor. Biz de onlara özel bir sürpriz hazırladık. Çocuklarımız için moral kaynağı oldu. 23 Nisan'ı hastane ortamında da olsa coşkuyla yaşadılar." dedi.

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel ise, "Çocuklarımız sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da desteklenmeli. Bu tür moral etkinlikleri onların tedavi sürecini olumlu etkiliyor. Bugün burada emeği geçen tüm gönüllülerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 23 Nisan, çocukların bayramıysa bizlerin de görevi bu bayramı her koşulda yaşatmak olmalı." ifadelerini kullandı.

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