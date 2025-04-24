Diyarbakır'da "Kadınlar İçin Eğitim ve Güçlendirme Projesi"nin açılışı yapıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "Kadınlar için Eğitim ve Güçlendirme Projesi"nin açılış programı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı kırsal Kırkkuyu Mahallesi Taziye Evi'nde gerçekleştirilen programda, proje hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, açılışta yaptığı konuşmada, kadınları her yönüyle güçlendirmeyi amaçladıkların belirtti.

Proje ile kadınları bilgilendireceklerini, onların yalnız olmadıklarını hissettireceklerini dile getiren Hülür, kadınları güçlendirmenin ailenin de güçlenmesi demek olduğunu ifade etti.

Annelerin huzurunu kaçıran, çocukların geleceğini karartan her türlü tehlikeyle de mücadele ettiklerini anlatan Hülür, şunları kaydetti:

"Bu projeyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 'Aile Yılı' ilan edilen bu yılda özellikle kadın ve aileyi merkeze alarak Eğil'de aileyi güçlendirmek istiyoruz. Kadınların yaşadığı zorlukları çok iyi anlıyoruz, biliyoruz. Derdini dinlemediğimiz kadın kalmasın istiyoruz. Bu sayede çocuklarımızı güvence altına alıp, ailemizi güçlendirip geleceğe sımsıkı sarılmak istiyoruz. İnşallah bu proje sonunda Eğil'de kadınların mutlu olacağı, çocukların kendini daha güvende hissedeceği bir duruma gelmiş olacağız."