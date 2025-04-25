Çermik'te muhtarlar buluşması toplantısı yapıldı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde muhtarlarla buluşma toplantısı gerçekleştirildi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde muhtarlarla buluşma toplantısı gerçekleştirildi.
Çermik Hükümet Konağında Kaymakam Adem Karataş başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kurum müdürleri, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda, mahallelerde yürütülen çalışmalar ve sorunlar ele alındı.
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