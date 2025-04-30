Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 53 öğrenciden 47'si taburcu edildi

Öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu.

Güleçoba Aşikan İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerden 57'si dün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı rahatsızlandı.

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