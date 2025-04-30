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        Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 53 öğrenciden 47'si taburcu edildi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki okulda dün zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 53 öğrenciden 47'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:42 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:42
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        Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 53 öğrenciden 47'si taburcu edildi
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki okulda dün zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 53 öğrenciden 47'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Güleçoba Aşikan İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerden 57'si dün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı rahatsızlandı.

        Öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu.

        Tedavi altına alınan öğrencilerden 47'si taburcu edildi, diğer 6 öğrencinin tedavisi sürüyor.

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