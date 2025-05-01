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        Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için toz taşınımı uyarısı

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünce, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı illerde toz taşınımı beklendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:48 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:48
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        Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için toz taşınımı uyarısı
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        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünce, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı illerde toz taşınımı beklendiği bildirildi.

        15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bir süredir devam eden toz taşınımının Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta 2 Mayıs Cuma günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedildi.

        Açıklamada, toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

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