GÜNCELLEME - Diyarbakır'da bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Öte yandan AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince depo ve çevresinde yapılan incelemede, herhangi bir kimyasala ait yoğunluk tespit edilmediği belirtildi.

Yangının hasara neden olduğu depoda soğutma çalışmaları sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

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