Diyarbakır'da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Aziziye Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinde yaşayan Seniha Çakmak'tan bir süredir haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evin kapısının kapalı olması nedeniyle itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni ile camdan içeri girerek kapıyı açtı.
Eve giren sağlık ekipleri, yerde hareketsiz halde bulduğu Çakmak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çakmak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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