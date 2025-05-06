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        Diyarbakır'da "Su Verimliliği Seferberliği" tanıtım programı düzenlendi

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Suyu çekip aldığınızda hayatta bir canlılıktan bahsetmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla bizim için varlığın korunmasında önemli olan suyu korumaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:59
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        Diyarbakır'da "Su Verimliliği Seferberliği" tanıtım programı düzenlendi
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Suyu çekip aldığınızda hayatta bir canlılıktan bahsetmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla bizim için varlığın korunmasında önemli olan suyu korumaktır." dedi.

        Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği" tanıtım programına katılan Yılmaz, öğrenciler tarafından yürütülen çalışmaların yer aldığı sergiyi gezdi.

        Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından su verimliliğine ilişkin hazırlanan "Su Gönüllüsü Gençler Sahada Projesi"nin genişleyerek yaygınlaştığını dile getirdi.

        "Diyarbakır'da bir su damlası gönüllere düştü. Bu su damlası Türkiye'ye ve dünyaya örnek oldu." ifadelerini kullanan Yılmaz, projede yer alan herkese teşekkür etti.

        Hayatın özünde ilk olarak su olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Suyu çekip aldığınızda hayatta bir canlılıktan bahsetmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla bizim için varlığın korunmasında önemli olan suyu korumaktır. Gençlerimiz suyun hayatımızdaki önemini, farkındalığını oluşturabilmek için bir proje geliştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda suyun verimliliği ve su kullanımıyla alakalı Ulusal Su Kurulu bulunmakta. Bakanlık olarak da bu kurulun bir mensubuyuz. Ulusal Su Kurulunda Diyarbakır'daki bu proje örnek olarak aktarıldı. Projenin yaygınlaştırılması kararı çıktı. Arzumuz, bunu tüm okullarımızda tüm çocuklarımıza yaygınlaştırmak. Onların suyun kullanımıyla ilgili farkındalığını artırmak."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan da temiz suyun büyük çoğunluğunun tarımsal sulamada kullanıldığını, tarım sahalarında yapılacak tasarrufun suyun geleceğine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

        Bakanlık olarak tasarruf oranını fazlalaştırmak için basınçlı sulama sistemlerine verilen hibe oranının her geçen yıl artırıldığını bildiren Alan, "İlerleyen yıllarda sıkıntılarla karşı karşıya kalmamamız, artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için acil tedbirler alınması gerekiyor. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı'mızın nezdinde tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Çok ciddi bir farkındalık oluşturuluyor. El ele vererek hep birlikte bu ülkenin geleceğini koruyacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise bugün dünya nüfusunun yüzde 40'ının su sıkıntısı yaşadığını, 2050 yılında ise bu oranın yüzde 60'ı bulmasının öngörüldüğünü aktardı.

        Türkiye'nin su sıkıntısı çeken bir ülke olduğunu ifade eden Küçükali, "Yıllık kişi başına düşen su miktarı 1300 metreküp. Bu miktar bizi su stresi yaşayan ülkeler kategorisinde bulunduruyor. Bu konuda bakanlıklarımız ciddi çalışmalar yürütüyor. İşbirliği içerisinde projeler üretiliyor. Su verimliliği seferberliği başlatıldı." dedi.

        Konuşmaların ardından çalışmalarda yer alan öğrenciler, sunum yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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