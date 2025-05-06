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        Diyarbakır'da silahlı saldırıda avukat yaralandı

        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 21:36 Güncelleme: 06.05.2025 - 21:36
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        Diyarbakır'da silahlı saldırıda avukat yaralandı
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        Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı.

        Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan avukatlık bürosunda avukat Y.İ, davasını yürüttüğü bir dosya kapsamında M.K. ile görüştü.

        Görüşme sırasında M.K, henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla avukat Y.İ’ye ateş etti.

        Saldırıda avukat ayaklarından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Avukat Y.İ, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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