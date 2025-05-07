Diyarbakır'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali çocuklarla görüşerek onların trafik kurallarına uymalarını istedi.

Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda trafik kazalarının önüne geçilmesi ve kaza oranlarının düşürülmesi amacıyla çok önemli adımların atıldığını söyledi.

Diyarbakır'da alınan tedbirler sayesinde 2024 yılında kaza oranlarının 2023 yılına göre azaldığını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak hala bizde ölümlü trafik kazası sayısı gelişmiş Avrupa ülkelerinden biraz daha fazla. Dolayısıyla bu anlamda biraz daha mesafe katetmemiz gerekiyor. 2024 yılının ikinci yarısında Diyarbakır'da 4 ana şehirler arası yol ve 2 şehir içinde olmak üzere 6 noktada EDS sistemini kurduk. Bu sistemle yaklaşık 282 kilometrelik bir hız koridoru oluşturduk. 2024 yılı sonunda baktık ki bu tek başına bile çok ciddi Diyarbakır'daki ölümlü kaza sayısını düşürmüş. Diyarbakır'da 2023'e göre 2024 yılında ölümlü kaza sayıları yüzde 30'un üzerinde azaldı. Bu denetim sistemimiz devam edecek. Buna ilave elbette önlemler de alacağız. Elektronik sistemler, teknolojik imkanlardan da yararlanacağız. İnşallah hep birlikte emniyet teşkilatımız, diğer kurumlarımız, vatandaşlarımız, çocuklarımızla ve sizlerin destekleriyle önümüzdeki yıllarda hem Diyarbakır'da hem Türkiye'mizde kaza sayılarını, kazalarda ölen vatandaşlarımızın sayılarını azaltacağız."