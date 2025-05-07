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        Diyarbakır'da "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu" toplandı

        Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında, "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 20:13 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:16
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        Diyarbakır'da "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu" toplandı
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        Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında, "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hevsel Toplantı Salonu'ndaki toplantı, kent ormanlarında ve kırsal bölgelerde çıkması muhtemel yangınlara karşı önleyici tedbirlerin alınması, yangınlarla etkili bir mücadele yürütülmesi ve olası yangınların söndürülmesine yönelik koordinasyonunun sağlanması amacıyla düzenlendi.

        Toplantıda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, geçen yıl Çınar ilçesinde yaşanan, 11 kişinin hayatını kaybettiği anız ve örtü yangınını anımsatarak, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Çıkan yangınların başında anız yangınları geliyor. Organize şekilde mücadele edersek bunların önüne geçebiliriz. Anızla mücadelede başarılı olursak, yangınla mücadelede de başarılı oluruz. Tüm kurumlarımızın ve güvenlik güçlerimizin bu konuda hazırlıklı ve hassas olması gerekiyor. Ormanların korunması sadece bugünün değil, gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşaması açısından da büyük önem taşıyor. Sağlıklı yaşamın başında temiz ve yeşil bir doğa bulunur. Ormanlara sahip çıkmak, geleceğe olan sorumluluğumuzdur."

        Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla, orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile orman gönüllüleri arasında yakın iş birliği ve koordinasyonun sağlanması gerektiği vurgulandı.

        Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit de yapılan çalışmalar, istatistikler ve yangınla mücadele stratejileri hakkında sunum yaptı.

        Toplantıya, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ve kurum müdürleri katıldı.

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