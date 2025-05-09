Diyarbakır'da mobil kanser tarama aracı erken teşhis için kırsaldaki kadınların hizmetinde

OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da mobil kanser tarama aracı, erken tanı için kırsaldaki kadınlara ulaşarak ücretsiz hizmet sunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne ait mobil kanser tarama aracı ile "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla merkez ve ilçelere bağlı kırsal mahallelerdeki kadınlara hem kanser taraması yapılıyor hem de bilgilendirme faaliyeti yürütülüyor.

Bu kapsamda merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Alatosun Mahallesi'nde de kadınlara mobil kanser tarama aracıyla hizmet sunuldu.

Sağlık personeli, taramalarda risk grubundaki kişileri tespit ederek ileri tetkikler için sağlık kuruluşlarına yönlendirdi.

Ayrıca, mahalle sakinlerine kanser türleri, erken teşhisin önemi ve düzenli kontroller konusunda bilgi verildi.

Mobil kanser tarama aracıyla yaklaşık 2 yılda kırsal mahallelerde yaşayan 6 bin 102 kadına ücretsiz hizmet sunuldu.

- "Amacımız, erken tanıyla tedavi başarısını artırmak ve yaşam süresini uzatmak"

İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Dr. Hülya Batgi, AA muhabirine, mobil tarama aracıyla yürütülen hizmetin erken teşhiste hayati önem taşıdığını söyledi.

Özellikle meme kanserinin kadınlar arasında en yaygın tür olduğunu anlatan Batgi, kanserin kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada gelen ölüm nedeni olduğunu belirtti.

Önlenebilen ve erken teşhis edilebilen kanser türlerinin taramalarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Batgi, bunların meme, rahim ağzı ve kolon kanserine yönelik taramalar olduğunu ifade etti.

Batgi, şöyle konuştu:

"Her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanseriyle karşılaşabiliyor. Kadınlarımız ise kanserden korktukları ya da köy ve benzeri yerlerde sağlık hizmetlerine ulaşım zor olduğu için bu taramalara yeterince katılamıyor. Bu nedenle gezici kanser tarama aracımızla bu kişilere ulaşmaya başladık. Kadınlarımız, önceliği genellikle çocuklarına, evlerine ve işlerine veriyor. Bu nedenle biz de gezici kanser tarama aracımızı kırsalda konuşlandırarak hizmet vermeye başladık. Kadınlarımızın daha rahat ulaşabilmesi için onları evlerinden alıp taramalarını yaptırıyoruz. Taramalar tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Kadınlarımız kanserden korkuyor ama tarama yaptıkça, kanseri anlattıkça katılım her geçen gün daha iyi oluyor. Amacımız, erken tanıyla tedavi başarısını artırmak ve yaşam süresini uzatmak. Bu bilinç arttıkça kadınlarımızın katılımı da artmaya devam ediyor. Hiçbir çocuk annesiz kalmasın. Bu amaçla kapı kapı dolaşıyoruz. Kanser taraması yaptırmak isteyen kadınlarımız bize ulaşsın, biz onların ayaklarına kadar gidiyoruz."