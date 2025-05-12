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        Diyarbakır'da 1 milyon 94 bin 950 kök Hint keneviri ve 333 bin 850 kök skunk ele geçirildi

        Diyarbakır'da hava destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 1 milyon 94 bin 950 kök Hint keneviri ve 333 bin 850 kök skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:41 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:41
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        Diyarbakır'da 1 milyon 94 bin 950 kök Hint keneviri ve 333 bin 850 kök skunk ele geçirildi
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        Diyarbakır'da hava destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 1 milyon 94 bin 950 kök Hint keneviri ve 333 bin 850 kök skunk ele geçirildi.

        Diyarbakır ve Eğil cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik hava destekli narko-terör operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda, 1 milyon 94 bin 950 kök Hint keneviri ve 333 bin 850 kök skunk ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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