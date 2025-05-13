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        Diyarbakır'da "Hemşireler Günü" kutlandı

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:05 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:42
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        Diyarbakır'da "Hemşireler Günü" kutlandı
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu güçlendiren etkinlikte protokol konuşmalarının ardından "Yılın Hemşiresi"ne plaket takdimi yapıldı.

        Etkinlik kapsamında "Sağlık Sektöründe Duygu ve Davranışlarımızın Patronu Olmak" semineri düzenlendi, sağlık çalışanlarının rol aldığı tiyatro oyunu sahnelendi, hastane personelinden oluşan bir ekip tarafından konser verildi.

        Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel, "Sağlık sisteminin bel kemiği olan hemşirelerimize sadece bir gün değil, her gün minnet borçluyuz. Bugün onları onurlandırmak, moral vermek ve biraz olsun yüzlerini güldürmek istedik. Büyük emeklerle hazırlanan bu program, onların hak ettiği değerin küçük bir yansımasıdır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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