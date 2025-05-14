Diyarbakır'da cipin yedek yakıt deposundaki gizli bölmede 93 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik dedektör köpek "Zero"nun aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine uzman polisler tarafından yapılan detaylı aramada, yedek yakıt deposunda dizayn edilen gizli bölmede 93 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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