Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Aydın Polat'tan iş insanı Bozkuş'a ziyaret

Bozkuş, "Aile toplumun temel taşını oluşturan en büyük değerdir. Malumunuz Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 'Aile Yılı' ilan edilmiştir. Aileyi oluşturan bireylerin desteklenmesi için kurumumuza elimizden geldiğince destek vereceğiz." dedi.

Polat, ziyarette Bozkuş'a teşekkür ederek, plaket taktim etti.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "sevgi evleri"nde kalan çocuklara destek olan iş insanı Mehmet Bozkuş'u ziyaret etti.

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