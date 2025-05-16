Diyarbakır annelerine Memur-Sen'den destek ziyareti

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle eski HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi, destek ziyaretleri ile devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2083'üncü gününde sürüyor.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ve Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman beraberlerindeki sendika üyeleriyle evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu, gül verdi.

Ailelerle görüşen Tekdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşmasını istediklerini söyledi.

Ailelerin 3 Eylül 2019'dan bu yana sürdürdüğü eylemin meyvelerini verdiğini dile getiren Tekdemir, "Yıllarca bu ülkenin bağımsızlığına, birikimine ve geleceğine kastedenler terör belası yüzünden ülkenin gençlerini heba ettiler, kaynaklarını tükettiler. Bin yıllık kardeşliğin zeminine kin ve nefret ekerek acı ve ölüm derlediler. Diyarbakır anneleri bu oyunu bozdu. Evlatlarından ayrı kalmanın hüznünü cesur bir yürekle haykırmayı tercih ettiler. Yaz, kış demeden bu kararlı duruşlarını ve kutlu nöbetlerini devam ettirdiler." dedi.

Tekdemir, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına değinerek, şunları kaydetti:

"Artık kan, gözyaşı ve acının dindiği, kalıcı barışın ve kardeşlik ikliminin teneffüs edildiği zamanları yaşıyoruz. 40 yıllık şiddet sarmalının ardından kalıcı bir barışa ve kardeşliğe doğru yeni bir evreye geçiyoruz. Geçmişin yüküyle değil geleceğim umuduyla sorunlarımızı birlikte ortak akıl ve empati ölçüsünde tartışmanın, görüşmenin ve karara bağlamanın zamanıdır. Sayın Devlet Bahçeli'nin öncü çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı bu süreci çok önemsiyoruz. Bu süreç bizi bambaşka bir iklime ve safhaya taşıyacak. Artık bölgemizde kardeşlik türküleri yankılanacak. Bölgemiz eğitimden sağlığa, ticaretten turizme kadar daha canlı bir döneme ev sahipliği yapacak."

Diyarbakır annelerinin başından beri evlatlarını istediğini belirterek, annelere desteklerinin hep sürdüğünü ifade etti.