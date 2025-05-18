Diyarbakır Lice'de bulunan kemik parçaları ile ilgili soruşturma başlatıldı

Konunun iletilmesinin ardından Lice Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri ve Diyarbakır Barosu'ndan yetkili avukatlarla 17 Mayıs'ta bölgede yapılan çalışma kapsamında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler, incelenmesi için muhafaza altına alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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