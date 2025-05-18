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        Diyarbakır Lice'de bulunan kemik parçaları ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 17:29 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:29
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        Diyarbakır Lice'de bulunan kemik parçaları ile ilgili soruşturma başlatıldı
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Lice'nin Duru Mahallesi’nde bir kişi, Diyarbakır Barosu'na başvurarak, Işıkten mevkisinde 10 Mayıs'ta hayvan otlattığı sırada dere yatağında kemik parçaları gördüğü bilgisini verdi.

        Konunun iletilmesinin ardından Lice Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri ve Diyarbakır Barosu'ndan yetkili avukatlarla 17 Mayıs'ta bölgede yapılan çalışma kapsamında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler, incelenmesi için muhafaza altına alındı.

        Diyarbakır Müze Müdürlüğü ekiplerince de bölgede çalışma yapıldığı öğrenildi.

        Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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