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        Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 08:03 Güncelleme: 20.05.2025 - 08:03
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        Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yatırım ve kazanç vaadiyle dolandırılan çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin Türkiye genelinde aynı yöntemle onlarca kişiyi dolandırarak 33 milyon 366 bin 573 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

        Diyarbakır merkezli, Gaziantep, Isparta, Antalya, Adana ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından salıverildi. Diğer şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, zanlıların banka ve kripto hesaplarında toplam 860 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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