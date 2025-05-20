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        Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Servet Çetin ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Servet Çetin ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:24 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:24
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        Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Servet Çetin ile yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Servet Çetin ile yollarını ayırdı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Servet Çetin ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Açıklamada, "Servet hoca, kulübümüzün gelişimi için gösterdiği özveri ve liderlik ile her zaman hatırlanacaktır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılardan ve emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Servet Çetin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amed Sportif Faaliyetler Kulübüne, Amedspor ailesine, kulüp emekçilerine ve yüreğiyle takımını destekleyen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

        Çetin, şunları kaydetti:

        "Görev sürem boyunca sahada terimizin son damlasına kadar mücadele ettik, birlikte sevindik, birlikte üzüldük. Taraftarımızın coşkusu, desteği ve inancı her zaman arkamızda dağ gibi durdu. Bu şehirde yalnızca futbol konuşulmuyor; burada kardeşlik ve onur var. Bu değerlere şahitlik etmek benim için bir gururdu."

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