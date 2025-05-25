DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Dünyanın çatışmaya, savaşa ihtiyacı yok, küresel bir barışa ihtiyacı var. Türkiye'de de artık çatışmaların, şiddetin son bulduğu, Türklerin ve Kürtlerin kendi toplumsal barışını sağladıkları bir dünyayı, bir Türkiye'yi biz de savunuyoruz." dedi.

Bakırhan, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, partisince düzenlenen "Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, küresel siyasetin ciddi bir kaos ve kriz içerisinde olduğunu söyledi.

"Hegemonik emperyalist güçler tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi krizler yaşıyorlar. Yarattıkları tahribatları giderme, açlığı, yoksulluğu, barınma sorununu, adaletsizliği, hukuksuzluğu giderme yerine hegemonik emperyalist güçler bu krizi ve kaosu yine bildik yöntemlerle aşmaya çalışıyorlar" diyen Bakırhan, dünyanın birçok yerindeki çatışma ve savaşların takip edildiğini belirtti.

Tuncer Bakırhan, "Tarihin hiçbir döneminde uluslararası sözleşmeler böylesine değersiz olmadı. Birleşmiş Milletler dahil uluslararası hukuk ve benzeri konularda söz söyleyen, barış sağlayan, geçmişte dikkate alınan kurumlar da artık çok dikkate alınmıyor, itibar edilmiyor. Dünyada demokrasi geriliyor. Savaşlar dünyanın her yerinde olduğu gibi yanı başımızda Orta Doğu'da da yaşanıyor. Dünya düzeninin böyle gitmeyeceği artık bir gerçek. Orta Doğu'da da bunu bir kez daha gördük." diye konuştu.

Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan çatışmalara ve savaşlara değinen Bakırhan, "Dünyanın çatışmaya, savaşa ihtiyacı yok, küresel bir barışa ihtiyacı var. Türkiye'de de artık çatışmaların, şiddetin son bulduğu, Türklerin ve Kürtlerin kendi toplumsal barışını sağladıkları bir dünyayı, bir Türkiye'yi biz de savunuyoruz." ifadesini kullandı. Türk-Kürt ilişkilerinin kadim bir geçmişe sahip olduğunu belirten Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihsel ilişkiler geçmişte çok badireler yaşadı. Ama tarihin en önemli kavşaklarında Türklerin, Kürtlerin, diğer halklar ve inançların ittifak yaptıkları, birlikte davrandıkları dönemeçlerde de gerçekten çok önemli bir barış zemini, önemli kazanımlar ortaya çıkarmışlardır. Evet, bu tarihi Kürt-Türk ilişkileri belki geçmiş yüzyılda tahrip edildi, özünden uzaklaştırıldı, belki zayıfladı ama bunu yeniden güçlendirmenin, yeniden geliştirmenin, yeni bir zeminde demokratik bir şekilde bu ilişkilerin yeniden onarılmasını sağlamanın da hepimizin, Türkiye'de yaşayan bütün halkların çıkarına olduğunu da belirtmek istiyorum."