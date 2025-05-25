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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Dünyanın çatışmaya, savaşa ihtiyacı yok, küresel bir barışa ihtiyacı var. Türkiye'de de artık çatışmaların, şiddetin son bulduğu, Türklerin ve Kürtlerin kendi toplumsal barışını sağladıkları bir dünyayı, bir Türkiye'yi biz de savunuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 25.05.2025 - 14:05
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu:
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Dünyanın çatışmaya, savaşa ihtiyacı yok, küresel bir barışa ihtiyacı var. Türkiye'de de artık çatışmaların, şiddetin son bulduğu, Türklerin ve Kürtlerin kendi toplumsal barışını sağladıkları bir dünyayı, bir Türkiye'yi biz de savunuyoruz." dedi.

        Bakırhan, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, partisince düzenlenen "Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, küresel siyasetin ciddi bir kaos ve kriz içerisinde olduğunu söyledi.

        "Hegemonik emperyalist güçler tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi krizler yaşıyorlar. Yarattıkları tahribatları giderme, açlığı, yoksulluğu, barınma sorununu, adaletsizliği, hukuksuzluğu giderme yerine hegemonik emperyalist güçler bu krizi ve kaosu yine bildik yöntemlerle aşmaya çalışıyorlar" diyen Bakırhan, dünyanın birçok yerindeki çatışma ve savaşların takip edildiğini belirtti.

        Tuncer Bakırhan, "Tarihin hiçbir döneminde uluslararası sözleşmeler böylesine değersiz olmadı. Birleşmiş Milletler dahil uluslararası hukuk ve benzeri konularda söz söyleyen, barış sağlayan, geçmişte dikkate alınan kurumlar da artık çok dikkate alınmıyor, itibar edilmiyor. Dünyada demokrasi geriliyor. Savaşlar dünyanın her yerinde olduğu gibi yanı başımızda Orta Doğu'da da yaşanıyor. Dünya düzeninin böyle gitmeyeceği artık bir gerçek. Orta Doğu'da da bunu bir kez daha gördük." diye konuştu.

        Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan çatışmalara ve savaşlara değinen Bakırhan, "Dünyanın çatışmaya, savaşa ihtiyacı yok, küresel bir barışa ihtiyacı var. Türkiye'de de artık çatışmaların, şiddetin son bulduğu, Türklerin ve Kürtlerin kendi toplumsal barışını sağladıkları bir dünyayı, bir Türkiye'yi biz de savunuyoruz." ifadesini kullandı.

        Türk-Kürt ilişkilerinin kadim bir geçmişe sahip olduğunu belirten Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tarihsel ilişkiler geçmişte çok badireler yaşadı. Ama tarihin en önemli kavşaklarında Türklerin, Kürtlerin, diğer halklar ve inançların ittifak yaptıkları, birlikte davrandıkları dönemeçlerde de gerçekten çok önemli bir barış zemini, önemli kazanımlar ortaya çıkarmışlardır. Evet, bu tarihi Kürt-Türk ilişkileri belki geçmiş yüzyılda tahrip edildi, özünden uzaklaştırıldı, belki zayıfladı ama bunu yeniden güçlendirmenin, yeniden geliştirmenin, yeni bir zeminde demokratik bir şekilde bu ilişkilerin yeniden onarılmasını sağlamanın da hepimizin, Türkiye'de yaşayan bütün halkların çıkarına olduğunu da belirtmek istiyorum."

        Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bakırhan, "Bu kardeşlik hukuku, bu toplumsal sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortaya koyacağı pratiklerde vücut bulacaktır. Niye Meclis? Çünkü barış ve çözüm sadece toplumsal değil, aynı zamanda hukukidir. Hukuk zeminini de Meclis sağlayacak." görüşünü paylaştı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de toplantıda bir yıllık çalışmaları değerlendirdiklerini aktardı.

        Küçük, "Barışı, demokratikleşmeyi, toplumsal barışı inşa etmeyi konuştuğumuz bu süreçte elbette yerelin üzerine düşen görevler, sorumluluklar, farkındalıklar daha da arttı. Halk ile toplumla daha fazla bir araya gelerek toplumu bu demokratik inşanın, barış inşasının öznesi haline getirmeyi daha çok önümüze koyduğumuz bir sürece girmekteyiz. Bu bahsettiğimiz konular ekseninde çalışmalarımızı daha da güçlendireceğimiz önemli bir sürecin arifesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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