Diyarbakır'da "İçme Suyu Havza Toplantısı" düzenlendi

Diyarbakır'ın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Dicle Baraj Gölü'nün korunmasına yönelik "İçme Suyu Havza Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Hevsel Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, gölün mevcut ve olası çevresel tehditlere karşı daha etkin şekilde korunması için yürütülebilecek çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, Dicle Baraj Gölü'nün yalnızca bir su kaynağı değil aynı zamanda Diyarbakır'ın yaşam damarlarından biri olduğunu belirtti.

Doğal varlığın gelecek nesiller adına korunmasının önemine dikkat çeken Zorluoğlu, kurumlararası iş birliği ve hazırlanan koruma planının önemine dikkat çekti.

Toplantıda, DİSKİ Su Sağlığı ve Havza Koruma Şube Müdürü Gülcan Yalçın Tantekin yaptığı sunumda, gölün 14 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe giren "Havza Koruma Planı" ile resmi olarak koruma altına alındığını belirtti.