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        Diyarbakır'da "İçme Suyu Havza Toplantısı" düzenlendi

        Diyarbakır'ın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Dicle Baraj Gölü'nün korunmasına yönelik "İçme Suyu Havza Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 21:34 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:40
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        Diyarbakır'da "İçme Suyu Havza Toplantısı" düzenlendi
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        Diyarbakır'ın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Dicle Baraj Gölü'nün korunmasına yönelik "İçme Suyu Havza Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Hevsel Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, gölün mevcut ve olası çevresel tehditlere karşı daha etkin şekilde korunması için yürütülebilecek çalışmalar ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, Dicle Baraj Gölü'nün yalnızca bir su kaynağı değil aynı zamanda Diyarbakır'ın yaşam damarlarından biri olduğunu belirtti.

        Doğal varlığın gelecek nesiller adına korunmasının önemine dikkat çeken Zorluoğlu, kurumlararası iş birliği ve hazırlanan koruma planının önemine dikkat çekti.

        Toplantıda, DİSKİ Su Sağlığı ve Havza Koruma Şube Müdürü Gülcan Yalçın Tantekin yaptığı sunumda, gölün 14 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe giren "Havza Koruma Planı" ile resmi olarak koruma altına alındığını belirtti.

        Planın 634 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsadığını ve bu alan içerisinde Eğil ile Dicle ilçelerine bağlı toplam 53 mahalle ile 65 mezranın yer aldığını aktaran Tantekin, yapılan analizlerde baraj gölü için en büyük tehditlerin tarımsal ilaç, kimyasal gübre kullanımı, kontrolsüz hayvancılık, ruhsatsız yapılaşma, evsel atık su deşarjları ile katı atık birikimleri olduğunu kaydetti.

        Toplantıda, Dicle Barajı havzasının korunmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler ele alındı.

        Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele edilmesi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bilinçlendirilerek organik tarıma yönlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

        Ayrıca maden sahalarına karşı etkili tedbirlerin alınacağı ve gezi tekneleriyle ilgili düzenlemelerin yapılacağı kararlaştırıldı.

        Toplantıya, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı ve İlyas Öztürk, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Şerifoğlu, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak ile ilgili kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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