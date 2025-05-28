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        Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi "etiket ve haksız fiyat artışı" denetimi yapıldı

        Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde giyim mağazası ve marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:02 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:02
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        Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi "etiket ve haksız fiyat artışı" denetimi yapıldı
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        Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde giyim mağazası ve marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ticaret İl Müdürü Zafer Atik'in de katıldığı denetimde ekipler, bir alışveriş merkezindeki giyim mağazası ve bir zincir marketteki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.

        Ekipler, mağazadaki giyim ürünleri ile markette en çok bayramda tercih edilen şeker, temel gıda, manav, şarküteri ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

        Bu ürünlerin etiketlerini inceleyen ekipler, ürünün birim ve stok fiyatını, fiyatın uygulanmaya başladığı tarihi ve menşeni kontrol etti.

        Atik, gazetecilere, Kurban Bayramı öncesi tüketicilerin ilgi gösterdiği ürünlerde fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla denetimleri artırdıklarını söyledi.

        Kurban Bayramı öncesi denetimlerini yaptıklarını anlatan Atik, şöyle konuştu:

        "Vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği ürün gruplarının özellikle denetimini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın giyim ihtiyaçlarıyla da sıkıntılarının olabileceği düşüncesiyle fiyat konusunu kontrol ediyoruz. Özellikle ürünlerin fiyat değişim tarihlerini kontrol ediyoruz. Şu ana kadar karşılaştığımız birkaç sıkıntılı durum oldu, bunlarla ilgili de idari yaptırım kararlarımızı uygulayacağız."

        Bayrama kadar denetimlerinin sıkı bir şekilde devam edeceğini bildiren Atik, bayram dolayısıyla denetim yapan ekip sayısını artırdıklarını kaydetti.

        Atik, "İlçelerimizde de bu denetimler zabıta ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bütün tutanaklar İl Müdürlüğümüze geliyor ve gerekli idari yaptırımları burada uyguluyoruz." dedi.

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