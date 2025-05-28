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        Diyarbakır'da yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi yeğeninin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:38 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:38
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        Diyarbakır'da yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi yeğeninin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

        S.B, Bismil Belediyesi hizmet binasında karşılaştığı amcası T.B'ye henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti.

        Saldırıda, T.B. bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan S.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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