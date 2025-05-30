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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:59
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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı
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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde çalışma yapıldı.

        Düzenlenen operasyonlarda, hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.T. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G. yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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