Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı
Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde çalışma yapıldı.
Düzenlenen operasyonlarda, hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.T. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G. yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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