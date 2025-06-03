Diyarbakır'da turizm polisine tahsis edilen elektrikli 3 "Volta" araç hizmete girdi

Diyarbakır'da, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak ve rehberlik hizmeti sunmak için geçen yıl hizmete başlayan turizm polisi için elektrikli "Volta" araç tahsis edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 Temmuz 2024'te tarihi ve kültürel zenginliği olan merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami, İçkale, Yeni Kapı ve Gazi Caddesi ile merkez Kayapınar ilçesinin Mahabad Bulvarı'nda faaliyetlerine başladı.

İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazaca bilen 17 kişilik ekip, turistlerin huzur ve güven içinde kenti ziyaret etmelerini sağlıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara müdahale edebilen, gerektiğinde onlara rehberlik ve tercümanlık hizmeti de veren polisler, şehrin tarihi ve turistik yerleriyle ilgili bilgi de sunuyor.

Turizmle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli hareket eden Turizm Şube Müdürlüğü, kentin turizmine katkı sağlayacak faaliyetler de yürütüyor.