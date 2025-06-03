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        Diyarbakır'da turizm polisine tahsis edilen elektrikli 3 "Volta" araç hizmete girdi

        Diyarbakır'da, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak ve rehberlik hizmeti sunmak için geçen yıl hizmete başlayan turizm polisi için elektrikli "Volta" araç tahsis edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 19:45 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:45
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        Diyarbakır'da turizm polisine tahsis edilen elektrikli 3 "Volta" araç hizmete girdi
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        Diyarbakır'da, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak ve rehberlik hizmeti sunmak için geçen yıl hizmete başlayan turizm polisi için elektrikli "Volta" araç tahsis edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 Temmuz 2024'te tarihi ve kültürel zenginliği olan merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami, İçkale, Yeni Kapı ve Gazi Caddesi ile merkez Kayapınar ilçesinin Mahabad Bulvarı'nda faaliyetlerine başladı.

        İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazaca bilen 17 kişilik ekip, turistlerin huzur ve güven içinde kenti ziyaret etmelerini sağlıyor.

        Yerli ve yabancı turistlerin karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara müdahale edebilen, gerektiğinde onlara rehberlik ve tercümanlık hizmeti de veren polisler, şehrin tarihi ve turistik yerleriyle ilgili bilgi de sunuyor.

        Turizmle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli hareket eden Turizm Şube Müdürlüğü, kentin turizmine katkı sağlayacak faaliyetler de yürütüyor.

        Şube müdürlüğü faaliyetlerine başladığı günden bu yana kente gelen 141 bin 864 yerli ve 9 bin 250 yabancı turiste hizmet verdi.

        - Turizm polisi için tahsis edilen 3 araç hizmet vermeye başladı

        Turizm Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan elektrikli 3 "Volta" araç, Ulu Cami önünde sergilendi.

        Turizm polisi, bu sırada kenti ziyarete gelen turistlerle sohbet ederek, onlara yürüttükleri faaliyet hakkında bilgi verdi.

        Polisler, turistlerin talebi üzerine onlarla fotoğraf çektirdi.

        Araçlar tanıtımın ardından Gazi ve Yeni Kapı caddelerinde hizmet vermeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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